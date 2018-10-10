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محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:51 م
هشام عشماوى
هشام عشماوى
أسامة علي
قال الإعلامى محمد الباز أنه قبل القبض على الارهابى الهارب هشام عشماوى بشهور توفرت معلومات لجهاز الأمن الوطنى تفيد أن زوج شقيقة "عشماوى"، قام بتشكيل خلية إرهابية وعلى أثر ذلك قام جهاز الأمن الوطني بالقبض عليه فى منطقة كرداسة.

وتابع "الباز" خلال تقديم برنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أهداف الخلية التى كونها زوج شقيقة "عشماوى" هو توفير مأوى ومعلومات وأسلحه للجماعات الارهابية التابعة لعشماوى عند نزولها مصر للقيام بعمليات إرهابية.

وأوضح "الباز" أن رجال جهاز الأمن الوطنى يقومون الآن بتمشيط منطقة الواحات والمنطقة المشتركة بين الحدود المصرية الليبية، بعد توافر معلومات لديها تفيد إن مجموعات إرهابية تابعة لهشام عشماوي يمكن أن تقوم بتنفيذ بعض العمليات كنوع من الرد على القبض على "عشماوى".

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