حبيب العادلي: رصدنا اتصالات بين مرسي وعناصر خارجية ..فيديو

عرض برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، مقطع فيديو لشهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيث قال "العادلي"، إنه تم رصد اتصال هاتفي بين الرئيس المعزول وأحمد عبدالعاطي في تركيا بناءً على إذن من النيابة.





وتابع "العادلي"، خلال شهادته أمام المحكمة في قضية «اقتحام السجون»، «تسلل بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية تم بناء على اتفاق من قيادات الإخوان وحماس والبدو»، مشيرًا إلى أن مهمة البدو كانت تسهيل تسلل العناصر الأجنبية.





وأضاف وزير الداخلية الأسبق «تم استخدام الأنفاق في تهريب عناصر إثيوبية إلى إسرائيل، فضلًا عن تهريب المخدرات».