ترامب: مجلس الاحتياطي الأمريكي جن جنونه

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يرفع أسعار الفائدة بأنه "جن جنونه"، مشيدًا بهبوط سوق الأسهم في الولايات المتحدة، وأنه "تصحيح طال انتظاره".





وعن هبوط سوق الأسهم، قال "ترامب" أمام الصحفيين، خلال حشد سياسي في بنسلفانيا: "في واقع الأمر، أنه تصحيح ظللنا ننتظره طويلًا، لكنني لا أوافق في الحقيقة على ما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي"، قبل أن يضيف: "أظن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد جن جنونه".





وفي سياق آخر، ذكر البيت الأبيض أن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية، وأن مستقبل اقتصاد البلاد مشرق.





وجاء هذا التصريح بعد أن مني مؤشر "داو جونز" الصناعي، بأكبر هبوط يومي منذ فبراير.



