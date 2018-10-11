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نصائح المرور لقائدي السيارات لقيادة آمنة.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
مي فهمي
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بدأ يشهد منذ الساعات الأولى للصباح بعض الأمطار الخفيفة، مناشدا قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة القيادة بهدوء وتقليل السرعات، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.

وطالب "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم، الخميس، قائدي السيارات التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك، وترك زجاج السيارة مفتوحا قليلا لمنع تكون الشبورة على الزجاج الأمامي.

من ناحية أخرى قال الشربيني، إن هناك أحجاما مرورية مرتفعة على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، كما يشهد محور 26 يوليو كثافات للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان والاتجاه الآخر يشهد سيولة مرورية.

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