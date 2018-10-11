ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف بورتو السويس فى كأس مصر.. اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
حلمى طولان
حلمى طولان
عمرو الحلوانى
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، فريق بورتو السويس، اليوم، الخميس، بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.

ويحاول الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه حلمى طولان الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد العروض المميزة فى الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى بورتو السويس باحثا عن تحقيق مفاجأة بالفوز على الاتحاد السكندرى من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة، خاصة بعد عروضه الجيدة فى الأدوار التمهيدية.

ترشيحاتنا

قطر تتحدى أبو مازن وترسل 150 مليون دولار لحماس عبر غزة

البنك الأهلي يعلن توقف خدمة البطاقات البنكية لمدة 10 ساعات.. الجمعة

العثور على عالم مجهول تحت الماء

السيسي يشهد فيلم أجيال النصر خلال الندوة التثقيفية.. فيديو

قناة أمريكية: إعصار مايكل يضرب فلوريدا ومخاوف من كارثة بشرية

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

الصحف السعودية: عشماوي كان مرتبكا ومذهولا لحظة اعتقاله في درنة.. قمة مصرية قبرصية يونانية ترسخ التعاون أمام الأزمات.. روسيا تنفي رغبتها إرسال قوات إلى ليبيا.. واتفاق إدلب يدخل المرحلة الصعبة

عتاب بين زوجين يؤدي إلى تحطيم كافتيريا وباب محطة سكك حديد طهطا

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

ترقب في الأهلي انتظارا لموقف الخطيب من رئاسة بعثة فريق الكرة للجزائر

عاجل .. نقل تامر حسني للمستشفى

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشك؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟