الاتحاد السكندري يستضيف بورتو السويس فى كأس مصر.. اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، فريق بورتو السويس، اليوم، الخميس، بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.



ويحاول الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه حلمى طولان الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد العروض المميزة فى الفترة الأخيرة.



وعلى الجانب الآخر، يسعى بورتو السويس باحثا عن تحقيق مفاجأة بالفوز على الاتحاد السكندرى من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة، خاصة بعد عروضه الجيدة فى الأدوار التمهيدية.