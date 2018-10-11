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الرئيس السيسي: عاوزين هشام عشماوي علشان نحاسبه.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فاطمة رضا
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القبض على هشام عشماوي، الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسى".

وأوضح "السيسي"، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة، أن الفرق بينهما أن أحدهما خان والآخر استمر على العهد وحافظ على وطنه، فنسعى جميعًا لتحيته والآخر الخائن "عايزينه علشان نحاسبه".

وكان تم اعتقال الإرهابي هشام عشماوي وعدد من الإرهابيين بعملية ناجحة في مدينة درنة، مشيرا إلى أن عشماوي يتواجد في سجن القوات المسلحة الليبية ويخضع للتحقيق لأنه متورط بقتل مئات المدنيين وسيدفع ثمن جرائمه.

وتمت عملية القبض على عشماوي بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وتم تطبيق هذه العملية بحرفية، وكان برفقة عشماوي أسرة الإرهابي رفاعي سرور (مصري الجنسية) الذي قتل في بداية العمليات العسكرية وتأكدنا من مقتله عبر عشماوي وزوجته.

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