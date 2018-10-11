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نصر سالم: كلمة السيسي في الندوة التثقيفية دقيقة في ربط الأحداث.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحمل اسم تواصل الأجيال والتي تعكس ضرورة استمرار نقل الخبرات بين مختلف الأجيال لتحقيق الاستفادة القصوى للبلاد، مشيرا إلى أنه تم توضيح كون فكرة الساتر الترابي في حرب أكتوبر مأخوذة عن بناء السد العالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت في منتهى الدقة، خاصة في ربطه لما حدث في مصر في الماضي والحاضر وتصوره للمستقبل، مؤكدا أن الشعب يستطيع أن يصبر على المحن مثل هزيمة 67 وإعادة بناء الجيش من جديد، وتحمل الشعب للظروف الاقتصادية حتى تحقق النصر في حرب اكتوبر 73.

وأكد أن مصر أجبرت العدو على الموافقة على ترك أرضنا وفرض السلام ليكون النصر شاملا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شبه في كلمته انتشار الشائعات لتدمير البلاد في الفترة الحالية، بما حدث خلال الهزيمة في 67 بما يتطلب توافر الوعي اللازم لمواجهتها وبالتالي القضاء على الإرهاب.

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