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تعليم

أسبوع ثقافي إيطالي فى ألسن عين شمس .. 15 أكتوبر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

ينظم قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أسبوعا ثقافيا إيطاليا، بعنوان "اللغة الايطالية وشبكة الإنترنت"، بحضور المستشار الثقافى الايطالي بالقاهرة باولو سباتيني"، تحت رعاية د.منى فؤاد عميد الكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح الاثنين الموافق 15 من أكتوبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأكدت د.مروة طنطاوي رئيس مجلس قسم اللغة الإيطالية، أن الأسبوع الثقافي، يأتي في إطار دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، ورفع قدرات طلاب الكلية من خلال فتح آفاق التبادل الثقاقي بين البلدين بشكل مباشر.

وأضافت طنطاوي، وفقا للبيان الصادر عن الكلية، أن فعاليات الأسبوع الثقافي تتضمن ندوة بعنوان "شبكة المعلومات كمصدر للغة والثقافة الإيطالية" تلقيها د.شيماء سمعان مدرس الأدب بالقسم، وأخرى بعنوان "ملامح اللغة الايطالية قي شبكات التواصل الاجتماعي" يلقيها د.عماد راشد مدرس اللغويات بالقسم.

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