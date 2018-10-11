رسالة مؤثرة من كارمن سليمان لـ تامر حسنى

وجهت الفنانة كارمن سليمان رسالة مؤثرة إلى الفنان تامر حسنى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة صباح اليوم.



وقالت "كارمن" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور الشهير إنستجرام، : "تامر ألف ألف سلامة عليك ياتيمو ربنا يقومك بالسلامة ويبعد عنك كل حاجة وحشه".



يذكر أن الفنان تامر حسني تعرّض لوعكة صحية، بعد انتهائه من استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة "، ونقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر.