هشام حطب يقدم التهنئة للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.. صور

قدم المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط، التهنئة للمهندس أشرف رشاد لفوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع.



كما هنأ حطب أعضاء اللجنة بالكامل ، وقدم حطب الذى توجه اليوم إلى مجلس النواب هدية تذكارية لرشاد عبارة عن مسلة فرعونية مدون عليها تاريخ إنشاء اللجنة الأوليمبية عام 1910، التى تدل على تاريخ وعراقة اللجنة الأوليمبية المصرية التى انضمت لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية فى نفس العام، وكان رقمها 14.



وتبادل حطب ورشاد الحديث عن الوضع الحالى والمستقبلى للرياضة المصرية لتفعيل الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الماضية للسير قدما فى العمل بها وزيادتها أكثر واكثر ، والسلبيات للحد منها ورفع شأن الألعاب الرياضية المختلفة ، التى تحقق الانجاز تلو الآخر على كافة الأصعدة



وأشاد رشاد بالإنجازات التى حققتها الرياضة المصرية فى دورة العاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بإسبانيا فى يونيو الماضى بالحصول على 45 ميدالية متنوعة، والحصول على المركز الخامس ، والفوز بلقب دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر فى يوليو الماضى بالحصول على 199 ميدالية متنوعة، والإنجازات التى تسطرها البعثة المصرية حاليا فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالارجنتين .



من جانبه قال المهندس هشام حطب أنه اتفق مع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الاقتراح الذى تقدمت به النائبة الدكتورة مى البطران، بتفعيل دور القيم الرياضية والأخلاقيات التى تنادى بها اللوائح والقوانين للمحافظة على النشء والأجيال الحالية والقادمة ، مع المحافظة على السلوك الرياضى لرفع مستوى لاعبينا ، وتحليهم بالأخلاق العالية.



وأضاف حطب أنه دعا أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالكامل لزيارة اللجنة الأوليمبية وتفقد المتحف الأوليمبى فى الاسبوع الاخير من الشهر الجارى ، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى يتم تشيده باللجنة ، والذى سيتم افتتاحه بعد أسابيع قليلة ، وقد قبل الأعضاء الدعوة.



وأشار إلى أنه سوف يدعو اعضاء اللجنة أيضا لحضور الاحتفال الذى ستقيمه اللجنة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لتكريم أبطال الدورات المتوسطية والافريقية والاوليمبية للشباب ، كما سيتم دعوة أعضاء اللجنة لحضور كافة المنافسات التى تشرف عليها اللجنة الأوليمبية وتنظمها على مختلف الملاعب المصرية.