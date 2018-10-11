توفيق عكاشة يفضح علاقة إسرائيل بقناة الجزيرة لهدم مصر

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، ان الجزيرة من القنوات الإخبارية المعادية التي تسعى لتدمير مصر والدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تتعرض حاليًا لحروب الجيل الخامس، وتعد تلك الحروب أشد خطرا على الدول التي نجت من حروب الجيل الرابع.



وحذر في أولى حلقات برنامجه « مصر اليوم» المذاع على فضائية « الحياة»؛ القيادات الجزائرية من تعرض بلادهم لحروب الجيل الخامس، منوهًا الى أن حروب الجيل الخامس تقوم على عدة آليات منها نشر الشائعات، واغراق البلاد بالمخدرات، وزعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية.



ولفت إلى أن قناة الجزيرة أحد الآليات التي تساهم في نشر الشائعات، منوهًا بأن المصريين الذين يعملون في القنوات التي تبث الشائعات تحولوا لأداة في يد بني إسرائيل.