خمسة أيام راحة للاعبي الزمالك بعد مران الغد

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء التدريب الصباحي للاعبين المقرر له غدًا الجمعة.



يأتي هذا بعد فوز الفريق الأبيض على منية سمنود بهدف دون رد في دور الـ٣٢ من بطولة الكأس.



ويحصل الفريق على راحة خمسة أيام بعد تدريب الغد على أن يستأنف تدريباته بعدها استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم ٢٧ أكتوبر في البطولة العربية.

