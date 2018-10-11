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رياضة

خمسة أيام راحة للاعبي الزمالك بعد مران الغد

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء التدريب الصباحي للاعبين المقرر له غدًا الجمعة.

يأتي هذا بعد فوز الفريق الأبيض على منية سمنود بهدف دون رد في دور الـ٣٢ من بطولة الكأس.

ويحصل الفريق على راحة خمسة أيام بعد تدريب الغد على أن يستأنف تدريباته بعدها استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم ٢٧ أكتوبر في البطولة العربية.

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