كانوا بيهزروا.. ضبط اثنين فبرك أحدهما صورة الآخر وعليها شعار وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لأحد الأشخاص وخلفه شعار وزارة الداخلية بصورة توحي كونه متهما مضبوطا في إحدى القضايا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه والشخص الظاهر بالصورة (صاحب محل عطارة، عامل بذات المحل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قلين).

وبمواجهتهما أقر الأول بتصويره الثاني وتعديل صورته باستخدام الذكاء الاصطناعي وفبركتها؛ لتوحي كونه متهما ومقبوضا عليه أسوة بالصور المتداولة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ونشرها على حسابه بغرض المزاح، وإعادة نشر الآخر للصورة لاحقا (عامل- مقيم بدائرة مركز سيدى سالم)، والتعليق عليها بذات الأسلوب.

وبمواجهته أقر بإعادته نشر الصورة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق نسب مشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.