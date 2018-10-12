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رياضة

مهاجم الأهلي يعود إلى القاهرة للحصول على إذن بالسفر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعود النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، بعد غد، الأحد، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.

ويواصل جونيور أجايي تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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