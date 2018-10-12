نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع مسئول دولي التسوية في كوسوفو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، التسوية في كوسوفو، مع زاهر تانين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية لشئون الإدارة المؤقتة في كوسوفو.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه تم التأكيد على التفاهم المتبادل للإطار القانوني الدولي لتسوية كوسوفو، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.



وأضاف البيان، أنه تم التأكيد أيضا على أهمية التنفيذ غير المشروط للترتيبات، التي اتفقت عليها بلجراد وبريشتينا، ولا سيما في تطبيق الصلاحيات اللازمة لصرب كوسوفو وأهمية مواصلة الحوار بين الأطراف.



يُذكر أن إقليم كوسوفو الصربي شهد في عام 1999 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والقوات الأمنية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بالإضافة إلى تدخل عسكري لقوات "الناتو" التي قصفت يوغسلافيا.



وفي فبراير 2008 أعلنت السلطات الألبانية في كوسوفو الانفصال عن صربيا، ولم تعترف بالجمهورية المعلنة من طرف واحد كل من صربيا وروسيا وإسرائيل وإيران وإسبانيا واليونان وغيرها.

