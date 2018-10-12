موسكو تنفي مزاعم مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل منظومة إس 300 بسوريا

وصف الخبير العسكري الروسي إيجور كوروتشينكو المزاعم التي راجت مؤخرا، حول مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل منظومة صواريخ " إس-300 " الموردة إلى سوريا بأنها ادعاءات مضللة.



وقال كوروتشينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - " إن هذه المزاعم تندرج في إطار الحرب الإعلامية ضد روسيا" ، مضيفا أن هذا الإعلام يستهدف محاولة التشهير بروسيا وتشويه سمعتها، لافتا إلى أن العسكريين السوريين سيعكفون على تشغيل منظومة "إس-300" بعد إنجاز تدريبهم.



وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة، ستحاولان استغلال هذا التضليل الإعلامي من أجل توجيه ضربة قوية ضد مواقع منظومة "إس-300" السورية، وهو ما قد يثير أزمة سياسية عسكرية حادة شبيهة بأزمة الكاريبي مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لأصحاب هذا الاستفزاز .