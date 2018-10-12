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أخبار العالم

موسكو تنفي مزاعم مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل منظومة إس 300 بسوريا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:39 م
منظومة إس 300
منظومة إس 300
أ ش أ
وصف الخبير العسكري الروسي إيجور كوروتشينكو المزاعم التي راجت مؤخرا، حول مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل منظومة صواريخ " إس-300 " الموردة إلى سوريا بأنها ادعاءات مضللة.

وقال كوروتشينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - " إن هذه المزاعم تندرج في إطار الحرب الإعلامية ضد روسيا" ، مضيفا أن هذا الإعلام يستهدف محاولة التشهير بروسيا وتشويه سمعتها، لافتا إلى أن العسكريين السوريين سيعكفون على تشغيل منظومة "إس-300" بعد إنجاز تدريبهم.

وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة، ستحاولان استغلال هذا التضليل الإعلامي من أجل توجيه ضربة قوية ضد مواقع منظومة "إس-300" السورية، وهو ما قد يثير أزمة سياسية عسكرية حادة شبيهة بأزمة الكاريبي مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لأصحاب هذا الاستفزاز .

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