تأهب صحي شامل بالبحر الأحمر استعدادًا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ خطة تأهب موسعة، تزامنًا مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، لضمان استقرار المنظومة الصحية واستمرار تقديم الخدمات الطبية دون انقطاع على مدار الساعة بجميع مدن المحافظة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتهدف إلى التعامل السريع مع أي طوارئ صحية محتملة خلال فترة الاحتفالات.

وأوضح المصدر أن المستشفيات العامة والمركزية رفعت جاهزيتها القصوى، حيث جرى دعم أقسام الطوارئ والاستقبال بأطقم طبية إضافية من أطباء وتمريض وفنيين، مع زيادة أعداد النوبتجيات، لضمان سرعة التدخل الطبي والتعامل الفوري مع الحوادث أو الحالات الطارئة.

وشملت إجراءات الاستعداد مراجعة جاهزية غرف العمليات والعنايات المركزة، والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الجراحية والأدوية الحيوية، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق بين المستشفيات لتسهيل نقل الحالات الحرجة دون تأخير، وفقًا لأعلى معايير السلامة الطبية.

وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على انتظام العمل بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مع متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المرتبطة بحالات الطوارئ والإسعافات الأولية.

كما شملت الخطة رفع درجة الاستعداد داخل بنوك الدم على مستوى المحافظة، من خلال مراجعة الأرصدة المتاحة من مختلف فصائل الدم ومشتقاته، وضمان وجود مخزون آمن يلبي احتياجات المستشفيات في أي وقت، بالتوازي مع التشديد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تأمين الاحتفالات وطمأنة المواطنين والزائرين، والتأكد من جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف السيناريوهات خلال فترة الأعياد.