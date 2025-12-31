مطار مرسى علم الدولي يستقبل 14 رحلة دولية اليوم ضمن 176 رحلة أسبوعية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 14 رحلة طيران دولية، أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 176 رحلة من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل، في إطار الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المدينة.

وكثفت السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات الوصول ودخول السائحين، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المعمول بها، تمهيدًا لنقل الزائرين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم، لقضاء عطلاتهم على شواطئ مرسى علم.

وبحسب جداول التشغيل، تنوعت رحلات اليوم بين 5 رحلات قادمة من ألمانيا، و4 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلتين من سويسرا، بما يعكس تنوع الجنسيات الوافدة وتزايد الطلب على المقصد السياحي.

يُذكر أن الرحلات الأسبوعية الوافدة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وهو ما يؤكد استمرار الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على السياحة الشاطئية والبيئية بمحافظة البحر الأحمر.