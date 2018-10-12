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برلمان

عبدالعال يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:13 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد
وصل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى جنيف، عقب ختام زيارته إلى فرنسا للمشاركة فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى المقرر عقدها فى جنيف خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري.

ويتم عقد الاجتماعات في إطار، الدورة رقم 203 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك اجتماعات اللجنة التنفيذية التي يشغل الدكتور علي عبدالعال عضويتها ممثلًا عن المجموعة العربية.

ومن المقرر أن يلقى عبدالعال كلمة حول دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، كما يطرح رؤية الدولة في العديد من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماعات الفرعية لأجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، سواء في اللجان الدائمة للاتحاد وكذلك اللجان المتخصصة، هذا بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

وشارك عبدالعال صباح اليوم في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

وناقش الاجتماع عددًا مهمًا من الموضوعات، يتعلق بعضها بمشروعات التعديلات المطروحة على النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإجرائية الأخرى، مثل المسائل المتعلقة بعضوية بعض البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من الموضوعات.
عبدالعال يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى
عبدالعال يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى
عبدالعال يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

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