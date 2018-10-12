محافظ الجيزة يحيل مدير إشغالات حى الهرم ومدير المخازن للتحقيق

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إحالة مدير إشغالات حى الهرم ومدير مخزن إشغالات الحى للتحقيق بعد نشوب حريق بمخزن الإشغالات التابع لحى الهرم أسفل الطريق الدائرى بالمريوطية.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة أعمال إطفاء الحريق يرافقه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأكد المحافظ أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء فور نشوب الحريق بالمخزن.