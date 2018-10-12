الأزهري: أحمد علي الشرقاوي صفحة من تاريخ العلم ولا معلومات عنه على جوجل

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، خلال برنامجه "رؤى" والذي يذاع على فضائية " دي ام سي" عن العالم الجليل الشيخ أحمد علي الشرقاوي، قائلا إنه صفحة من تاريخ العلم والشغف به على أرض مصر.



وقال الأزهري، خلال حلقة سجلها على ضفاف النيل، إن الشيخ أحمد على الشرقاوى، ولد فى قرية هورين، وهو تاريخ لظاهرة من ظواهر نهضة التعليم فى الدلتا على أرض مصر، صاحب تجربة حياة تستحق أن تُسجل ونعيد بعثها اليوم من جديد، لافتًا إلى أن "الشرقاوى"، تلقى العلم فى رحاب الجامع الأحمدى بطنطا، وله تجربة تعليمية عالية.



وأضاف": الشيخ الشرقاوي شخص مجهول طواه الزمن لكن كانت لديه الهمة والحرص والشغف بالعلم والتعليم وكان شديد السعي لتحريك همم الأسر والبيوت لإرسال أولادهم لمراحل التعليم المختلفة مع تكفلته بالإنفاق على الطلبة والاهتمام بهم.



وتابع الأزهري: "اسم لو حاولنا البحث على جوجل لن نرى معلومات ولو فتحنا كتب تتاول تاريخ التعليم لن نجد معلومات المتاحة لكنه واحد من عباقرة التعليم سجل لنا 3 صفحات من تجربة حياة الشرقاوي وهو محمد عبدالجواد في كتابه حياة مجاور في الجامع الأحمدي في طنطا".



وأشار إلى أنه خرج أجيال وراء أجيال في مسجد" حسين المغربي" في هورين، ولم يكن طموحه أن يقف عند صناعة الحركة العلمية بل شجع طلابه وخريجيه إلى الالتحاق بالجامعات الكبري في القاهرة، وشجع الكثير من طلابه على اللحاق بمدرسة دار العلوم والقضاء الشرعي.

