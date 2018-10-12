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رياضة

مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:53 م
منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي
أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم على سوازيلاند بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من جانب لاعبى الفراعنة فيما اعتمد المنافس على اللاعب بامبا والسرعة التي يتمتع بها في الخطوط الأمامية.

ومرر محمد صلاح كرة طولية تسلمها فى الدقيقة الثالثة مروان محسن وسددها بقوة ليبعدها حارس المرمى إلى ضربة ركنية وسدد أحمد المحمدى كرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاعات سوازيلاند.

أحرز أحمد المحمدى هدف منتخب مصر الأول فى مرمى سوازيلاند فى الدقيقة السادسة من متابعة جيدة وأضاف بعدها بثلاث دقائق عمرو وردة ثانى الأهداف من تسديدة قوية تسكن الشباك.

أهدر مروان محسن فرصة حقيقية فى الدقيقة 19 لتعزيز النتيجة بعدما تسلم تمريرة من محمد صلاح سددها بقوة أعلى حارس المرمى وراوغ أيمن أشرف دفاعات المنافس فى الدقيقة 25 وسدد الكرة بقوة تخرج أعلى المرمى.

أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر الثالث فى مرمى سوازيلاند بالدقيقة 29 من تسديدة على يسار حارس المرمى وفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات الشوط الأول فى ظل غياب هجمات المنافس.

ولم يظهر منتخب سوازيلاند الا فى الدقيقة 40 فى إحدى الهجمات العنترية سدد خلالها أخد لاعبيه الكرة من خارج منطقة الجزاء تصطدم بجسم على غزال ويمسكها محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة الكبار وفى اللحظات الأخيرة سجل محمد صلاح هدفا عالميا ليضيف الرابع للفراعنة من تسديده لضربة ركنية تخدع حارس مرمى المنافس.


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