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رياضة

البرازيل تهزم السعودية بثنائية في البطولة الرباعية.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
نور عادل
فاز منتخب البرازيل على نظيره السعودي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إطار البطولة الرباعية الودية التي تقام في المملكة.

وافتتح منتخب البرازيل التسجيل عن طريق جابريل خيسوس بالدقيقة 44، بينما اضاف الهدف الثاني اليكس ساندرو بالدقيقة 90.

وتشارك في البطولة الرباعية الودية، كل من منتخبات "الأرجنتين والعراق والسعودية والبرازيل".

يذكر أن منتخب الأرجنتين نجح في تحقيق الفوز على العراق بأربعة أهداف نظيفة، يوم أمس الخميس.

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