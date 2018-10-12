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فن

لحظة وصول أحمد عز مهرجان الأوسكار.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
سمر سعد
وصل الفنان أحمد عز، منذ قليل، إلى مقر حفل مهرجان أوسكار السينما المصرية، إذ ينافس على جائزة أفضل ممثل في المهرجان.

كما وصل قبل قليل، كل من الفنانين "درة وصابرين ومحمد الشقنقيري وساندي وأحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل"، إلى مقر مهرجان أوسكار السينما المصرية، في ظل توافد الحضور على مقر المهرجان في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعتبر مهرجان السينما المصرية من أهم مهرجانات السينما المصرية، وينافس على الجائزة هذا العام الفنانون "أحمد عز وأحمد عيد وعمرو سعد ودرة وإيمان السيد" وعدد كبير من الفنانين.

ورشح لجائزة أفضل ممثل؛ الفنانون "عمرو سعد وأحمد الفيشاوي ومحمد سعد وأحمد عز"، كما رشح لجائزة أفضل ممثلة الفنانات "دينا الشربيني وهند صبرى وشيرين رضا ونيللي كريم".

ورشح لجائزة أفضل ممثل كوميدى الفنان أحمد عيد وأكرم حسني ومحمد هنيدي، أما جائزة أفضل ممثلة كوميدية فتم ترشيح الفنانة درة وهالة صدقى وإيمان السيد.
لحظة وصول أحمد عز مهرجان الأوسكار.. صور
لحظة وصول أحمد عز مهرجان الأوسكار.. صور
لحظة وصول أحمد عز مهرجان الأوسكار.. صور

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