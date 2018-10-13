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رياضة

رئيس اتحاد الكونغ فو: المنتخب حصد 18 ميدالية متنوعة في بطولة العالم ..فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
محمد عاشور رئيس الاتحاد
محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو
حسن العمدة
قال محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، إن المنتخب نجح في حصد 18 ميدالية متنوعة في بطولة العالم لأساليب التايجي.

وأضاف عاشور، في فقرة الإعلامي أحمد دارز المذاع علي قناة صدي البلد، أنه الاتحاد قام بتوفير معسكرات للاعبين.

وأشار محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو إلى أن المنتخب حصد المركز الأول في بطولة البحر الأبيض المتوسط، ثم بطولة العالم للشباب والناشئين في البرازيل، حصد الفراعنة المركز الثالث بعد إيران والصين، وحصل 11 لاعبا قوام المنتخب على 11 ميدالية.

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