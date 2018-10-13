مصيلحي: انتظر تقرير طولان حول صفقات الشتاء للاتحاد السكندري.. فيديو

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه ينتظر تقرير حلمي طولان المدير الفني للفريق حول صفقات يناير للتحرك مبكرا.



وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن سوق الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل تكون محدودة لجميع الأندية.



وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الاتحاد نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 في الدوري الممتاز لكرة القدم وهو شرف ويحسب للنادي السكندري.



وأشار مصيلحي، أن نادي الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة وحقق نتائج جيدة.



وأكد أن فوز فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، ببطولة الأندية العربية التي أجريت في لبنان في دورتها رقم 31، جاءت بعد 16 سنة إنجاز.