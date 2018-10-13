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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يصل القاهرة قادما من الولايات المتحدة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى يصل القاهرة قادما من الولايات المتحدة
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له عادوا إلى القاهرة بعد رحلة رعوية للولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت شهرًا كاملًا.

وقال القس بولس حليم - في تصريح - إن البابا تواضروس الثانى دشن خلال رحلته الرعوية إلى الولايات المتحدة 14 كنيسة بنيويورك ونيوإنجلند وبنيوچيرسي وبجنوبي الولايات المتحدة وقام بسيامة 4 كهنة و11 قمصا، ووضع حجر أساس ٤ كنائس وافتتح عدة مشروعات خدمية والتقى بأساقفة أمريكا وكندا وبمجامع الكهنة بعدة مناطق وإيبارشيات وبشعب وخدام الكنائس التي زارها، من بينها لقاء مع 8000 من أقباط نيوچيرسي بستاد روتچرز.

رافق البابا تواضروس خلال الزيارة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا.

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