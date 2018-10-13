إصابة ربة منزل ونفوق 8 رؤوس غنم في حريق بحوش ماشية بسوهاج

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بنسبة 90% إثر اندلاع حريق في حوش ماشية بحي مبارك بمركز المنشأة بسوهاج.



كان مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك "محمدين. م"، 26 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق إصابة شقيقة مالك المنزل رشا، 24 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، أثناء مشاركتها فـي إخماد الحريق بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 90% وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام.



بسؤال مالك المنزل، أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأكد نفوق 8 رؤوس غنم واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

