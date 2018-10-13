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رياضة

تونس تستضيف النيجر للبحث عن صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
منتخب تونس الأول
منتخب تونس الأول لكرة القدم
محمد رشاد
يبحث منتخب تونس الأول لكرة القدم عن صدارة المجموعة العاشرة عندما يلتقي نظيره النيجر في الثامنة مساء اليوم، السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويبحث منتخب تونس عن تحقيق الفوز واستعادة صدارة من منتخبنا الوطني، والذي حقق الفوز أمس، الجمعة، على منتخب سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى 6 نقاط، حيث يمتلك منتخب نسور قرطاج نفس الرصيد مع فارق الأهداف لصالح الفراعنة.

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