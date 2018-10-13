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اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه.. غدا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
محمد يحيى
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية غدا، الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.750 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

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