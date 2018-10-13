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تعليم

تعليم كفر الشيخ توضح حقيقة إجبار مدير مدرسة على تسوية معاشه

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بيانًا صحفيًا، لتوضيح حقيقة إجبار مدير مدرسة بلطيم الإعدادية على تسوية معاشه مبكرًا.

وقال البيان، إن ما أُذيع عبر إحدى القنوات الفضائية عن إجبار إدارة بلطيم التعليمية أو المديرية لمدير مدرسة بلطيم الإعدادية بنين على تسوية معاش مبكر لا صحة له، بل أن مدير المدرسة تقدم بطلب تسوية معاشه منذ 10 أيام ولم يبت فيه.

وأضاف البيان، كما تأكد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأنها لن تستجيب لأي ضغوط من أي جهة ومن أي نوع لأننا نراعي الله ونراعي تكافؤ الفرص والعدل ومصلحة الطلاب ومصلحة مدارسنا فوق أي ضغوط وفوق كل شيء، ونحن نقدر كل مربي فاضل يبذل كل الجهد لصالح الطلاب".

وأشار إلى أن ما حدث في إحدى القنوات ونشر أصل طلب تسوية المعاش هذا خروج على الواجب الوظيفي وعلى التعليمات الصادرة على جميع العاملين بالتربية والتعليم من عدم نشر وثائق أو مستندات رسمية وسيضم ذلك الفيديو للتحقيقات.

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