حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول قراءة قول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" في بدء قراءة سورة الفاتحة في الصلاة.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال "ما حكم الاستعاذة في بدء قراءة سورة الفاتحة؟"، أن العلماء اختلفوا في قراءة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا بوجوب قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن قراءة الفاتحة لقوله تعالى { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.



وأشار إلى أن جماهير العلماء قالوا إنه يستحب قراءة قول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وليس واجبا، فالراجح في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنها مستحبة قبل قراءة الفاتحة فى الصلاة.



