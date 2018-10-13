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رياضة

تعرف على نتائج فريق السباحة بالأهلي في اليوم الأول لبطولة بلغاريا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق السباحة بالنادي الأهلي، الفوز بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول ببطولة بلغاريا الدولية التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للسباحة القصيرة.

وجاءت نتائج أبناء الأهلي كالتالي:

في منافسات «100 متر حرة» فاز عبدالرحمن عدنان، بالمركز الأول وعمر عيسي بالمركز الثاني، كما حقق أحمد سامح الفوز بالمركز الأول في المرحلة العمرية 2004-2005.

وفي منافسات البنات، فازت ياسمين ممدوح، بالمركز الأول، وفريدة ثروت بالمركز الثاني.

وتضم البعثة 55 سباحا وسباحة من أبناء النادي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والمكون من؛ وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام مدير جهاز السباحة، ومحمد صدقي نائب مدير الجهاز، كما تضم البعثة ثلاثة مديرين فنيين هم؛ أشرف صلاح، وأحمد سامي، وتامر زينهم.

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