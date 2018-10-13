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حوادث

إخلاء سبيل سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة أنغام

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:03 م
غنوة شقيقة أنغام
غنوة شقيقة أنغام
عمرو خليفة - رامي المهدي
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول للنيابات، بإخلاء سبيل الطبيب قائد السيارة الملاكى الذى تسبب فى مصرع المطربة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، بعد تصادمه مع سيارتها بشارع التسعين في القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.

وأكد الطبيب أمام النيابة، أنه كان يسير ببطء في شارع التسعين، وفجأة توقفت سيارة المجني عليها، فاصطدم بها، بعد أن فشل في السيطرة على سيارته، وقال إنه حاول إنقاذها والإسراع بها لأقرب مستشفى.

واختتم الطبيب حديثه قائلا: «مش فاهم حتى الآن كيف وقعت الحادثة».

كانت الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة الفنانة أنغام، توفيت عصر أمس، الجمعة، عن عمر ناهز الثلاثين عامًا، وتم دفنها في مقابر العائلة.

يذكر أن غنوة بدأت نشاطها الفني العام الماضي بتسجيل عدة أغانٍ مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.

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