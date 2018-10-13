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رياضة

نور الدين امرابط يقود هجوم المنتخب المغربي وأزارو على دكة البدلاء

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:28 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي ،عن تشكيلة فريقه الأساسية لمباراته أمام نظيره منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

ياسين بونو ، درار ، داكوستا ، سايس ، اشرف حكيمي ، كريم الاحمدي ، مبارك بوصوفه ، فيصل فجر ، النصيري ، نور الدين امرابط ، بوطيب.

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