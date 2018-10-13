نيجيريا تضرب ليبيا برباعية نظيفة بتصفيات أمم إفريقيا .. فيديو

حقق منتخب نيجيريا فوزا كاسحا على حساب نظيره منتخب ليبيا بأربعة أهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على استاد احمدو بيلو في اطار الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



وافتتح منتخب نيجيريا التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط من صافرة البداية، وذلك من ركلة جزاء سجلها اوديون ايجالو، بينما أضاف الهدف الثاني نفس اللاعب بالدقيقة 58.



واستطاع اللاعب ذاته بالدقيقة 69 من تسجيل الهدف الثالث، واختتم السجل التهديفي سامويل كالو بالدقيقة 90.



وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف المتصدر منتخب جنوب أفريقيا الذي يملك 7 نقاط، وتجمد رصيد المنتخب الليبي لـ 4 نقاط في المركز الثالث قبل منتخب سيشل الأخير بلا نقاط.