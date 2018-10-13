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والي : بنك ناصر يوفر 30 ألف جنيه لوحدات البيت الريفي بكلابشة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:50 م
غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يقوم بتقديم العديد من الخدمات لكافة شرائح المجتمع سواء الخدمات المصرفية المختلفة من تمويلات وودائع واستثمارات وغيرها من الخدمات المختلفة او الخدمات الإجتماعية التي تم تأسيس البنك في الأصل للعمل في إطارها والتى تقوم على ركيزة توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بهدف الوصول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدة أنه تمت الموافقة علي قيام البنك بتمويل مشروع البيت الريفي بمنطقة كلابشة بأسوان بالتعاون مع المحافظة.

أشارت والي ان قيمة التمويل تبلغ 30 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدون فوائد وانما مصاريف إدارية 5% سنويا وتصل مدة التمويل الي 60 شهرا ويستطيع المستفيد من مشروع تملك الوحدة السكنية إنهاء إجراءات التعاقد مع البنك للحصول على التمويل من خلال فرعه في أسوان او فرع القاهرة .

وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر ان مشروع تملك البيت الريفي يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من محافظة أسوان موضحا ان الفئات المستهدفة هم أهالي كلابشة من سن 21 وحتي 65 عاما عند المنح.

وأضاف فاروق ان البنك يعتزم تقديم تمويلات لكافة الملفات المرسلة من المحافظة موضحا ان المستندات المطلوبة هي أصل خطاب التخصيص باسم المقترض , ايصال سداد الدفعه المقدمة ,ايصال مرافق حديث , بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعيه يفيد أحقية الحصول على التمويل المدعم من البنك , ضامن من الدرجه الاولى ,صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

يذكر ان مشروع البيت الريفى يضم 300 بيت بمساحات تتراوح ما بين 90 م إلى 180م بمنطقة كلابشة في محافظة اسوان .

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