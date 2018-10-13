رئيس السكة الحديد يفاجئ منطقة وسط الدلتا ليلا ويحيل مسئولين للتحقيق.. صور

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة مساء اليوم فى نطاق منطقة وسط الدلتا شملت خطى طنطا المنصورة والسنطة ومحلة روح، تفقد فيها عددا من المزلقانات والبلوكات والمحطات والقطارات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والقيام بمهامهم الوظيفية ومراجعه السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.



وقرر رسلان خلال الجولة إحالة بعص المسئولين والمستويات الاشرافية ومسئولى التشغيل والاشارات بقسم محلة روح للتحقيق لعدم الانضباط فى العمل وتنفيذ تعليمات السلامة.



وشدد رئيس الهيئة على الشركات المنفذة لتطوير المحطات على سرعة الانتهاء طبقا للبرامج الزمنية المحددة مؤكدا أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ الليلى على العاملين بالوظائف الحرجة مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات وايراج الاشارات والمزلقانات والمحطات والقطارات وتم التأكيد على اهميه المرور على السكك والتحويلات والاحواش للتأكد من تنفيذ برامج الصيانه المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.