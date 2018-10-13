المصريين الأحرار يشارك وزير الرياضة جولة تفقدية بأسيوط

شارك وفد من حزب المصريين الأحرار بأسيوط جولة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، خلال زيارته لأسيوط، والتي رافقه فيها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.





ومثل الحزب محمود العسيري المنسق الاعلامي للحزب بالمحافظة ومحمد أبوعين امين شباب الحزب بأسيوط.





حيث تفقد نادي ديروط الرياضي ومركز شباب نزلة عبداللاه وافتتاح ملعبين نجيل صناعي بمركزي شباب قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط وقرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والاندية، كما تفقد مركز شباب منفلوط وذلك خلال جولته بمحافظة أسيوط التي رافقه خلالها الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور عادل رضوان رئيس الادارة المركزية للاستثمار ورمزي هندي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد محمود مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة.





والتقى الدكتور أشرف صبحي بالمواطنين والشباب عقب الافتتاح مؤكدًا على وجود خطة تطويرية خاصة بمراكز الشباب ستسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال إنشاء ملاعب للنجيل الصناعي بمراكز شباب القرى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن مشيرا إلى أن الخطة ستشمل كل الأندية الشعبية والملاعب المفتوحة في القرى والأحياء والنجوع منوهًا أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام الكامل أيضا بالقرى المحرومة والأكثر فقرًا من كل النواحي سواء الرياضية أو الشبابية.





وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من تجهيز 105 ملاعب بمراكز الشباب بالنجيل الصناعي حتى الآن بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الامكانيات بها وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها في كافة القطاعات كما يجري العمل فى تطوير 22 ملعبا وتجهيزها بالنجيل الصناعي بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع والشركات المنفذة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مركز شباب مدينة منفلوط والمقام على مساحة 7 أفدنة ويخدم أهالي مركز ومدينة منفلوط في جميع الأنشطة الرياضية وسيجري تطويره في الخطة العاجلة.



