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رياضة

الإنتاج الحربي يوجه صدمة قوية لـ الزمالك بسبب عامر عامر ..فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مدير الكرة بالفريق الاول لنادى الإنتاج الحربي خالد مهدي أن عامر عامر حارس مرمى ناديه ليس للبيع في فترة الانتقالات المقبلة فى يناير.

وقال خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عامر عامر ليس للبيع، عامر عامر قعد مع المسئولين بالنادي ورحب بالإستمرار مع النادي".

متابعًا "رئيس نادي الإنتاج أكد لي في اتصال هاتفي اليوم أن عامر عامر ليس للبيع وسيجدد عقده مع النادي".

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