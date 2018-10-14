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حوادث

حريق في مخبز لإنتاج الخبز المدعم بإيتاى البارود

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:24 ص
حريق
حريق
جمالات الدمنهورى
نشب حريق بمخبز آلى بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاى البارود بسبب ماس كهربائى، مما تسبب فى احتراق معدات المخبز وكميات من الدقيق المدعم، دون وقوع إصابات. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود بنشوب حريق بمخبز بقرية الإبراهيمية بدائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز آلى ( لإنتاج الخبز البلدي المدعم ) ملك المدعوة حلاوتهم .م.ع. 62 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية .. وتمت السيطرة عليه وإخماده ( دون حدوث إصابات ) .

بسؤال مالكة المخبز المذكورة قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي  بلوحة المفاتيح بداخل المخبز وأضافت بتلف واحتراق بعض المعدات وكمية من الدقيق البلدى المدعم ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيًا.

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