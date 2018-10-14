القبض على مسجل بحوزته طربتي حشيش وأقراص مخدرة بسفاجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.



كان اللواء اشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "عبدالناصر ع ح" السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "إصابة خطأ - تبديد"، بحوزته 2 "طربه" من جوهر الحشيش المخدر و50 قرص عقار التامول المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بمواجهتـه بمـا أسفـر عنـه الضبـط أقـر بحيازتــه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر رقم 2026 إدارى قسم شرطة سفاجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.