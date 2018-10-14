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أخبار البلد

منتخب مصر يصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى سوازيلاند

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب القومي، استعدادا للمغادرة إلي سوازيلاند لخوض مباراة العودة ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات مغادرة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، على متن رحلة خاصة للشركة الوطنية مصر للطيران.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراة العودة أمام منتخب سوازيلاند المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن فاز على نظيره السوازيلاندي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

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