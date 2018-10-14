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اقتصاد

الرقابة المالية: إعادة إطلاق موقع توعية المستثمر المصرى في شكل أكثر ديناميكية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
علياء فوزى
أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإعادة إطلاق موقع لتوعية المستثمر المصري www.iinvest.org.eg فى شكل جديد أكثر جاذبية وتقديما للمعرفة والثقافة المالية، فى إجراء نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتوصيل رسائل عبر الفضاء الإلكترونى للتعريف بالدور الرقابى الذى تمارسه الهيئة لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب إلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

وأوضح النشار أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مشاركة الهيئة في حملة "الأسبوع العالمي للمستثمر" تحت رعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي يضم العديد من أنشطة التوعية التي تقوم بها أكثر من 90 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وقال إن الهيئة ستقوم بالترويج لأنشطتها خلال الأسبوع العالمى للمستثمر من 12 أكتوبر حتى 20 أكتوبر 2018، حيث تتمثل المبادرة في مجموعة من الأنشطة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات في أماكن ثقافية، وجلسات توعية في الجامعات، توزيع نشرات تعريفية، واختتام الفعاليات بيوم رياضي.

وأضاف أن طرح مبادرات التوعية المالية، وورش العمل والملتقيات والانتقال بها لمختلف ربوع مصر بهدف التثقيف المالي، وما يتم نشره من معلومات على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية ستظل مجرد جهود فردية من الهيئة، ما لم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسى - للهيئة فى توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى، وزيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية.

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