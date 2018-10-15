شباب قرية قلما بالقليوبية يطلقون مبادرة لتجميل قريتهم وحل مشاكلها

أطلق مجموعة من شباب قرية قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية مبادرة لتجميل القرية وتنظيفها والسعى فى حل مشاكل القرية الكبرى.





وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيف الشوارع من القمامة ووضع سلات في الشوارع لجمع المخلفات أولا بأول، وتجريد الشوارع من الأتربة وإنارتها، وتنظيف وتجميل المقابر.





كما اتفق الشباب على زراعة أشجار الزينة فى كافة مداخل القرية، وإطلاق حملة توعوية للنظافة والاهتمام بالصحة والتعليم.





وعلى جانب آخر استجاب رئيس المدينة حامد طلبة لمبادرة الشباب وأرسل عددا من المعدات لمساعدة الشباب لتنظيف قريتهم.





كما ناشد الشباب الإدارة التعليمية بقليوب لإرسال مقاعد للطلبة بعدد من مدارس القرية والتي استجابت لمطالبهم.





كما يسعى الشباب لإشراك الأهالي في كل منطقة تم العمل بها ، فى تركيب كاميرات مراقبة بالاتفاق مع الوحدة المحلية للإبلاغ عن أى مخالف وتوقيع العقوبة القانونية عليه.