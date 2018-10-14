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فن

زاب ثروت يعلن موعد حفله الجديد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الفنان زاب ثروت، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن موعد حفله الجديد بساقية الصاوي.

وكتب زاب ثروت: "3 نوفمبر ساقية الصاوي بالزمالك الساعة ٨:٣٠ معاد الحفلة الجاية، مستني أشوفكم كلكم هناك سعر التذكرة ٥٠ جنيه".

كان الفنان زاب ثروت احتفل بتخطي ألبومه الجديد 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث يضم الألبوم باقة متنوعة من أغاني الراب والموسيقى البديلة، ويشاركه فيها عدد من نجوم الأندرجراوند والشعبي.

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