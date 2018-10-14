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رياضة

مدرب سلوفاكيا يستقيل من منصبه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:04 م
يان كوزاك
يان كوزاك
حسن العمدة
استقال يان كوزاك مدرب المنتخب السلوفاكي، اليوم الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في منصبه، قاد خلالها الفريق للتأهل لبطولة أمم أوروبا لأول مرة على الإطلاق.

وتولى كوزاك المسؤولية في يوليو 2013 وقاد الفريق للفوز في 29 من 54 مباراة.

وبلغت سلوفاكيا دور الستة عشر لبطولة أوروبا 2016 في مشاركتها الأولى قبل أن تخرج أمام ألمانيا لكنها فشلت في التأهل لكأس العالم 2018.

وقال الاتحاد السلوفاكي عبر موقعه على الإنترنت "كوزاك صنع فريقا حقق العديد من النتائج المذهلة التي ستكتب في تاريخ بلادنا".

وخسرت سلوفاكيا 2-1 أمام جارتها التشيك أمس السبت في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد السلوفاكي إن شتيفان تاركوفيتش المدرب المساعد سيتولى المسؤولية في مواجهة السويد في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

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