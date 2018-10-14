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رياضة

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:44 م
منتخب مصر
منتخب مصر
نور عادل
قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إراحة لاعبي فريقه ومنحهم فرصة للنوم العميق بعد رحلة الطيران الطوية حتى الوصول إلى سوازيلاند لمواجهة منتخبها، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

واستغرقت رحلة السفر من القاهرة حتى الوصول إلى سوازيلاند قرابة ١٠ ساعات، حيث نزلت البعثة لعدة دقائق في مطار عنتيبي بأوغندا قبل أن تكمل الطائرة رحلتها نحو عاصمة سوازيلاند.

يرافق بعثة المنتخب الوطني في رحلته إلى سوازيلاند، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومجدي عبد الغني رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة.

وفضل المدرب المكسيكي إراحة اللاعبين بحيث يتناول الجميع العشاء ثم الخلود لراحة كاملة في ظل الإجهاد الشديد الذي نال من البعثة بسبب الرحلة الطويلة رغم توفير شركة بريزنتيشن سبورتس راعي المنتخب لطائرة خاصة تنقل البعثة من القاهرة إلى سوازيلاند.

ولم يتدرب المنتخب أي تدريب طوال يوم الأحد سواء في القاهرة أو سوازيلاند وفضل أجيري منح اللاعبين راحة كاملة.

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة بإستاد السلام في الجولة الثالثة ويأمل في الفوز الثالث بالتصفيات لتأكيد بلوغ نهائيات كأس الأمم.

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