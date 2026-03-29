وزارة الثقافة تكرم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

كرّمت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي أُقيمت اليوم على مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

ووجّهت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، التحية والتقدير للمستشارة أمل عمار، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرتها الوطنية المتميزة وجهودها الكبيرة في دعم وتمكين المرأة المصرية، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت الدكتورة جيهان زكي أن الاحتفاء بالمرأة المصرية يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة العميق بدورها التاريخي والمحوري في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الوطنية، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في صناعة الحضارة، وحاملةً لرسالة التنوير في الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تفخر بشراكتها مع المجلس القومي للمرأة و ستظل منصاتها وفعالياتها داعمة لقضايا المرأة، ومُعززةً لمكانتها في مختلف مجالات الإبداع والمعرفة والعمل العام، تقديرًا لعطائها الممتد وإسهامها المؤثر في مسيرة التنمية الشاملة

وفي كلمتها،أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالتواجد في رحاب وزارة الثقافة، وزارة القوى الناعمة، ووزارة الكلمة والرسالة الأكثر تأثيرًا، تحت قيادة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، موجّهة خالص الشكر والتقدير لوزارة الثقافة المصرية على هذا التكريم الرفيع، الذي تعتز به كثيرًا، وتعدّه تقديرًا ليس لشخصها فحسب، بل لكل امرأة مصرية تسهم بإخلاص في بناء هذا الوطن.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن العلاقة التي تجمع بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة هي علاقة شراكة راسخة وقوية، تقوم على رؤية مشتركة لبناء الإنسان المصري، حيث يعمل الجانبان معًا على تمكين المرأة ليس فقط اقتصاديًا واجتماعيًا، بل ثقافيًا وفكريًا أيضًا، إدراكًا بأن الوعي هو الأساس الحقيقي لأي تنمية مستدامة.