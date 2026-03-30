لم أقصد الإساءة.. لاعب سلة الاتحاد يعتذر لجماهير وإدارة ولاعبي الزمالك

حرص يوسف شوشة، لاعب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، علي توجية رسالة اعتذار  إلى جماهير وإدارة ولاعبي نادي الزمالك، بعد أحداث مباراة الفريقين في دوري السوبر.

وكتب يوسف شوشة  عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلًا: "أتقدم بخالص الاعتذار إلى جماهير وإدارة ولاعبي نادي الزمالك بشكل خاص، وإلى جميع محبي كرة السلة بشكل عام، عما بدر مني خلال مباراة اليوم، لم يكن ما صدر مني سوى بدافع الحماس ورغبة في التحفيز، ولم أقصد به أي إساءة".

وأضاف: أؤكد كامل احترامي وتقديري للاتحاد المصري لكرة السلة ولكل القائمين على منظومة اللعبة في مصر.

وتابع : "كما أعلن تحملي الكامل لمسؤولية ما حدث، واستعدادي لتقبل أي عقوبة قد تقرر بحقي نتيجة هذا التصرف غير المقصود".

واختتم : "آمل أن تتسع صدوركم لقبول اعتذاري، مع خالص التقدير والاحترام".

وقرر مجلس إدارة الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة ضد  يوسف شوشة لاعب فريق الاتحاد السكندري، لما بدر من اللاعب من ألفاظ بذيئة تجاه لاعبي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على الصالة المغطاة  بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ثالث مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة.

